Sicurezza: calano reati a Torino, -6,6% rispetto al 2018

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Calano i reati a Torino. I dati raccolti dalla questura, e resi noti in occasione del 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, parlano di un -6,66%, tra il febbraio del 2019 e il febbraio 2020, rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Il totale dei delitti registrati è di 112.722 a fronte degli oltre 120 mila del 2018/19.

Continuano ad essere in maggioranza i reati contro il patrimonio (il 78% del totale) ma anche qui, a seconda della tipologia, vi è stata una diminuzione: i furti sono stati 50.485 (-10,78%) e le rapine 1.311 (-21,50%) di cui 82 nelle case. In termini percentuali il calo più consistente riguarda le estorsioni con -29%.

Quanto ai reati contro la persona, sono stati 6.012 (-3,78%).

Le violenze sessuali sono state 207, gli omicidi 9 e i casi di sfruttamento della prostituzione 43 (venti in meno).

Per effetto delle disposizioni anti coronavirus, la festa della polizia è stata celebrata questa mattina con la deposizione di una corona di alloro ai caduti della polizia nel cortile della Questura, alla presenza del prefetto Claudio Palomba e del questore Giuseppe De Matteis. (ANSA).