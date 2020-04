Coronavirus:oltre mille guariti Piemonte,ma è record decessi

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Cresce in Piemonte il numero dei guariti dal Coronavirus. Con oggi sono 1.021 (156 in più di ieri). Altri 943 pazienti sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. E' quanto comunica la Regione.

I decessi di pazienti positivi comunicati dall'Unità di crisi, tenendo conto che l'aggiornamento può comprendere anche casi di morte avvenuti nei giorni precedenti e solo in seguito attributi con certezza al Coronavirus, sono stati 104. Il totale complessivo è ora di 1.591.

Le persone risultate positive finora sono state 15.412. I ricoverati in terapia intensiva sono 394.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 60.271 di cui 31.071 risultati negativi. (ANSA).