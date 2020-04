Coronavirus: Fondazione Accorsi, prosegue campagna social

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Lo spazio virtuale di racconto e di condivisione del Museo resta aperto e fruibile - nonostante la chiusura delle sale museali, in base alle disposizioni dettate dall'emergenza Covid-19 - attraverso video, immagini, storie e curiosità pubblicate sui nostri canali social sotto il cappello dell'hashtag #laculturanontiabbandona.

Ecco gli appuntamenti a cadenza settimanale: - martedì #dentrolopera: un approfondimento sui capolavori del Museo Accorsi-Ometto, grazie al quale si scopriranno i dettagli e le curiosità delle opere più significative della collezione permanente e delle nuove acquisizioni.

- giovedì #collezioniaccorsi: dalla porcellana, alla pittura, passando per gli orologi, i cristalli, i mobili, gli arazzi. Una panoramica sulle tante collezioni presenti nel museo.

- sabato #aspassoinmuseo: le sale del Museo Accorsi-Ometto verranno raccontate una per una in una sorta di tour virtuale, un racconto per immagini che rappresenta anche la storia del gusto collezionistico di Pietro Accorsi.

A cura dei Servizi educativi del Museo è partita inoltre una campagna dedicata ai più piccoli: #iorestoacasaquiz. Si tratta di un gioco divertente e interattivo alla scoperta degli oggetti più curiosi della collezione del Museo. Tutti i giorni, nelle stories, verrà pubblicata l'immagine di un oggetto misterioso che dovrà essere indovinata tra tre diverse opzioni. Il giorno successivo, nei post, verrà pubblicato un video con la soluzione e un breve tutorial per realizzare un oggetto attinente al quiz.

(ANSA).