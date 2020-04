Calcio: Ansaldi vuole solo il Toro, "sono felice qui"

(ANSA) - TORINO, 09 APR - "Sono molto contento di stare al Torino, qua tutta la gente mi vuole bene e diventa tutto più facile quando uno si trova bene in una squadra e in una città: il mio rendimento cresce di stagione in stagione per la fiducia.

Se Dio vuole, e Cairo me lo permette, continuo qua...". Giura amore eterno al Torino, Cristian Ansaldi, protagonista di una diretta Instagram con il cantante Angelo Maugeri.

"Voglio giocare fino a 40 anni", dice l'argentino, per il quale sono arrivate diverse richieste dal mercato. La ripresa del campionato resta comunque un'incognita: "Nel caso in cui tornassimo in campo, speriamo di riprendere a fare punti" è il suo auspicio.

L'argentino ha anche svelato come vive questo periodo di emergenza: "Noi siamo professionisti e tutti dobbiamo allenarci a casa e tenerci in forma - il racconto dell'esterno del Torino - anche se a me piace mangiare: amo la pasta alla carbonara, ma la mangio una volta ogni due settimane perché altrimenti ingrasserei. Quest'anno compio 34 anni, se non faccio un po' di dieta diventa un problema". Lo spogliatoio resta unito, anche se a distanza: "Facciamo delle videochiamate con i compagni e così lavoriamo insieme", conclude Ansaldi. (ANSA).