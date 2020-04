Azienda dà bonus a dipendenti e dona 1000 spumanti

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Bonus ai dipendenti che hanno lavorato a marzo con turni studiati ad hoc per garantire il distanziamento obbligatorio per l'emergenza Coronavirus, donazioni alle strutture sanitarie ed infine un regalo di Pasqua, una bottiglia di Piemonte doc Cortese spumante a tutti i lavoratori - circa 1000 - della sanità impegnati sul territorio tortonese. Sono le azioni messe in campo dall'azienda vitivinicola Cantine Volpi, nota anche per la sua scelta di produzioni biologiche, avviate 20 anni fa e per la conversione 'ecosostenibile' della sua filiera. "Superato il primo momento in cui siamo rimasti atterriti e spiazzati - spiega Carlo Volpi, presidente ed a.d. dell'azienda e presidente di Piccola Industria in seno alla Confindustria di Alessandria - ci siamo riorganizzati e abbiamo individuato le priorità. Da una parte l'esigenza di sostenere il sistema sanitario territoriale che lavora incessantemente, salvando vite e contribuendo alla tenuta del tessuto socio-economico del tortonese. Dall'altra garantire la continuità produttiva dell'azienda e di conseguenza la continuità lavorativa, in totale sicurezza, per i dipendenti".

Ai circa 30 lavoratori dell'azienda ogni giorno vengono forniti mascherine, occhiali e guanti, a loro è stato riconosciuto un bonus extra a marzo e per tutti è stata stipulata una polizza di copertura assicurativa in caso di ricovero ospedaliero causato dal Coronavirus.

Inoltre, Cantine Volpi ha fatto una donazione al Comitato Tortona per l'Ospedale di Tortona e alla CRI e una fornitura di dispositivi di protezione individuale per la Casa di riposo Lisino. Infine, lo spumante doc in omaggio a medici, infermieri, volontari e amministrativi della sanità "Un piccolo pensiero di ringraziamento - spiega Volpi - a chi è in prima linea per la salvaguardia di tutti noi". (ANSA).