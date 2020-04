Reggia Venaria: Concerto di Pasqua dalla Galleria Grande

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Anche la Reggia di Venaria "riconverte" la sua offerta culturale e domenica 12 aprile alle 10 del mattino, in occasione della Pasqua, offre un grande concerto in streaming dalla Galleria Grande realizzato virtualmente dall'Accademia del Santo Spirito di Torino. In programma lo Stabat mater per soli, coro, archi e continuo di Francesco Saverio Giaj e Gloria per soprano, contralto, coro e orchestra di Antonio Vivaldi.

Per ascoltare il concerto, che avvia un ciclo di quattro Concerti fino al primo maggio precedentemente programmati per l'evento Sere Barocche, basta collegarsi sul sito della Venaria Reale o sul suo profilo Facebook.

Nel palinsesto di appuntamenti social de #LaReggiaViva ci sono anche i 'Ricordi di uno spazio', ogni mercoledì, dal 15 al 29 aprile, con aneddoti, curiosità ed approfondimenti sulla Reggia.

In attesa della riapertura, la Reggia comunica inoltre che verrà prorogata la chiusura inizialmente prevista il 14 giugno 2020 della grande mostra 'Sfida al Barocco'. (ANSA).