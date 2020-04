Incendio nel centro di Torino, evacuate 24 persone

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Un incendio è divampato questa mattina, per cause che sono in corso di accertamento, nella centralissima via Santa Teresa, a Torino. Partito da un negozio, il rogo ha interessato l'intero stabile. Sono 24 le persone evacuate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme con la polizia. Al momento non si registrano feriti o intossicati. Le fiamme avrebbero interessato anche alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Ferita ad una mano la titolare, che è stata aiutata ad uscire da un clochard quando le fiamme erano già alte. Lo racconta all'ANSA Silvia, titolare della vicina gastronomia Il Gusto, che ha assistito alla scena. "Stavo per iniziare a pulire il nostro dehors, dove adesso che siamo chiusi per l'emergenza coronavirus ospitiamo alcuni senza tetto- spiega - Ho sentito i vetri scoppiare e visto le fiamme salire fino al secondo piano. Se non fosse stato per Corrado, un clochard, e un addetto della Protezione civile di passaggio...." Il rogo in via Santa Teresa, all'interno di un negozio di fiori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia, che hanno evacuato 24 persone. "Ho sentito dire che è stato un cortocircuito, forse causato dalla macchinetta del caffè - racconta Silvia - La titolare è uscita subito dal negozio, ma poi ha cercato di rientrare perché aveva dimenticato qualcosa. E' stato allora che è stata aiutarla ad uscire".