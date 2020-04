Coronavirus: musei Unito non si fermano, mostre online

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Fino a lunedì 13 aprile i Musei e gli Archivi del Sistema museale dell'Università di Torino terranno compagnia ai loro visitatori nonostante la chiusura. Il Museo di Antropologia ed Etnografia, il Museo di Anatomia umana Luigi Rolando, l'Archivio scientifico e tecnologico dell'Università e il Museo di Antropologia criminale Cesare Lombroso faranno "uscire" virtualmente oggetti, documenti e fotografie delle loro collezioni, pubblicando immagini, video e racconti sui siti internet.

Ogni settimana tre fotografie contenute nell'archivio storico del Museo Lombroso saranno mostrate per la prima volta al pubblico, unitamente alle storie che si nascondono dietro le immagini. Le foto saranno anche sui profili Instagram e Facebook del museo. Due le attività previste dal Museo Anatomia umana: ogni martedì saranno pubblicati "I racconti del Museo", testi d'autore associati agli oggetti delle collezioni. Per i più piccoli ogni lunedì arriverà "Il Museo in cameretta", con attività e giochi per due fasce d'età: 0-6 anni e 6-12 anni.

L'Archivio pubblicherà video e biografie dei personaggi scientifici torinesi, mentre il Museo di Antropologia ed Etnografia, ancora in allestimento, mostrerà per la prima volta oggetti delle collezioni Europa, Africa, Asia, America e Oceania.

Fino all'8 maggio, con la rubrica "Oggetti in fuga - video edition", ogni martedì e ogni venerdì saranno pubblicati sulla pagina YouTube del Sistema Museale dell'ateneo brevi video che verranno condivisi sul sito web e sui social network del Museo.

I video sono stati realizzati in questi giorni da studenti e dottorandi (dell'Università di Torino e di atenei milanesi), che hanno svolto tirocini, stage o tesi presso il Museo dal 2018 a oggi. (ANSA).