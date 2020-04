In Piemonte 732 guariti, meno ricoveri intensiva

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Per il secondo giorno consecutivo sono più di cento, in Piemonte, i guariti dal coronavirus. Lo comunica l'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti dall'inizio del'emergenza è infatti saluto a 732, 119 in più di ieri. Altri 834 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.

Nelle ultime 24 ore i decessi registrati sono stati 68, con il totale complessivo che sale così a 1.417. I positivi sono invece 13.964, 530 in più di ieri. Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva: 423 contro i 429 di ieri.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 51.311, di cui 28.236 risultati negativi. (ANSA).