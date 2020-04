Coronavirus: Torino, esenzione Cosap per mercati alimentari

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Esenzione del canone Cosap anche per gli operatori mercatali di generi alimentari e per i produttori agricoli titolari di concessione di posteggio pluriennale per le giornate perse a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Cornavirus. E' stato deliberato oggi dalla Giunta comunale di Torino su proposta dell'assessore al Commercio Alberto Sacco.

Un provvedimento a fronte del fatto che dal 23 marzo un'ordinanza regionale ha subordinato lo svolgimento dei mercati a precise norme di sicurezza che hanno richiesto alcuni giorni di tempo per la ripresa delle attività. Cosa che non è accaduta per tutti con le stesse tempistiche e che vede ancora il mercato scoperto di Porta Palazzo non aver riaperto i battenti. (ANSA).