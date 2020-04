Coronavirus: Ogr non si fermano, online attività Cult e Tech

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Con l'avvio dei lavori di realizzazione della struttura sanitaria temporanea nella Sala Fucine delle Ogr, le Officine Grandi Riparazioni di Torino si trasformano in modalità virtuale, proseguendo online le proprie attività Cult e Tech sul sito www.ogrtorino.it e sui canali social. Il programma ad hoc "Ogr is digital" racconta il mondo delle Ogr attraverso contenuti, canali e format inediti, con 5 rubriche e il nuovo canale Spotify che accoglierà playlist e podcast, in un viaggio tra musica, arte e tech.

"Le Ogr non si fermano mai, e anche ora che si sono in parte trasformate in Officine della Salute per il bene della Comunità, continuano la loro attività sul web in attesa di tornare a pieno regime come Officine dell'Arte, della Cultura, della Ricerca, dell'Innovazione. Un primo grande appuntamento per le Ogr Tech, che riapriranno non appena le autorità lo consentiranno, sarà il 23 aprile, quando si terrà on line il demoday delle start up accelerate da Techstars, con la presentazione degli 11 progetti di smart mobility", annuncia Massimo Lapucci, direttore generale di Ogr e segretario generale della Fondazione Crt.

In particolare, la rubrica "Come nasce una mostra" racconta con parole, immagini e video il dietro le quinte delle esposizioni di arte, nelle diverse fasi dell'allestimento che precedono l'opening. #OGRGoodNews propone invece storie di piccole e grandi eccellenze del territorio in molteplici ambiti.

#OGRKids è la rubrica dedicata alle attività online per bambini e famiglie, a cura del dipartimento educazione delle OGR Torino.

Ogr Public Program & Ogr You - Memories - dedicati ai due servizi di formazione gratuiti promossi dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt - raccolgono oltre 50 video di approfondimento nei campi delle arti figurative, performative, della divulgazione scientifica e delle tematiche sociali. (ANSA).