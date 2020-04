Impennata vittime in Piemonte, 93 in 24 ore

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Nuova impennata in Piemonte di decessi di persone positive al coronavirus e di contagi. Sono 93 le vittime comunicate questa sera dall'Unità di crisi regionale, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.284. Le persone positive sono invece 13.046, seicento in più di ieri. In calo i guariti, 72 rispetto ai 92 di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 440, due in meno di ieri. (ANSA).