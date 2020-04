'Campagna Amica', 5 tnl cibo a enti e ospedali

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Cinque tonnellate di cibo sono state donate in questa settimana in Piemonte a enti di beneficenza e ospedali dalle aziende agricole di 'Campagna Amica' e dai progetti di solidarietà attivi in tutte le federazioni Coldiretti nelle varie province.

"La solidarietà che vede coinvolta Coldiretti diventa priorità in una fase di emergenza come questa - spiegano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Stanno rispondendo con grande prontezza le imprese di Campagna Amica e le federazioni provinciali per dare corpo a grandi progettualità che consentano agli indigenti di poter mangiare prodotti della nostra agricoltura d'eccellenza, genuini e del territorio proprio sulla scia del #MangiaItaliano. Azioni che continuano ad essere implementate sui territori e che ci consentono di portare sostegno a sempre più famiglie bisognose". (ANSA).