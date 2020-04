Avvertimento Regione, sul web falsa ordinanza

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Sul web sta circolando una falsa ordinanza della Regione Piemonte, con la data di oggi. E' l'avviso della stessa Regione, che ha sporto denuncia alla Polizia Postale. "Si comunica - si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio dalla Regione Piemonte - che sta circolando una falsa ordinanza denominata decreto n. 37 del 5 aprile 2020. Si prega di non diffonderla e di controllare sempre l'ufficialità delle notizie sul sito www.regione.piemonte.it e sui canali social ufficiali dell'Ente".

La Regione Piemonte sta provvedendo a sporgere denuncia alla Polizia postale, affinché gli autori vengano perseguiti. Nelle prossime ore verrà diffusa una nuova ordinanza, di cui verrà data evidenza attraverso gli organi di comunicazione della Regione. Ogni altra notizia che non trova riscontro sulle piattaforme ufficiali dell'Ente è da considerarsi non attendibile". (ANSA).