Non si ferma a controlli anti-Covid, arrestato con droga

(ANSA) - TORINO, 04 APR - La polizia municipale ha sequestrato a Torino un chilo di marijuana durante i controlli di oggi pomeriggio per verificare il rispetto delle misure anti coronavirus. Arrestato un 25enne di origini albanesi.

Alla guida di una Kia Sportage il giovane non si è fermato all'alt di una pattuglia appostata in corso Trapani, all'angolo con viale Bistolfi. Prima di essere fermato in via Gorizia, l'uomo ha gettato dall'auto in corsa un involucro che gli agenti della Municipale hanno raccolto. All'interno c'era la marijuana.

L'Unità cinofila antidroga della Municipale sta ora perquisendo la sua abitazione. (ANSA).