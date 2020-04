Coronavirus: Piemonte, baby sitting non è vietato

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Tra i divieti previsti dall'ordinanza regionale per il contenimento del coronavirus, firmata ieri dal governatore Alberto Cirio, "non figura l'attività di assistenza a minori da parte di terzi (baby sitting)". Lo precisa la Regione Piemonte, ricordando che "è consentito alle persone addette all'assistenza di anziani, ammalati o diversamente abili (badanti) di svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili della persona seguita". (ANSA).