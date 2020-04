Coronavirus: Piemonte, ancora giù ricoveri terapia intensiva

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Cala per il terzo giorno consecutivo il numero dei ricoverati in terapia intensiva del Piemonte. Secondo i dati diffusi questa sera dall'Unità di crisi regionale sono 447; erano 450 ieri, 456 giovedì e 458 mercoledì.

Una buona notizia per la sanità regionale nella lotta al coronavirus così come l'aumento dei guariti, salito a 342, 77 in più di ieri.

Anche in Piemonte, però, si muore ancora: sono 56 i decessi delle ultime 24 ore, con il totale delle vittime all'inizio dell'emergenza salito a 1.144. Le persone finora risultate positive sono invece 11.839; erano 11.082 ieri e 10.466 giovedì.

