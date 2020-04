Coronavirus: mille mascherine e challenge online di trucco

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Stella Grossu, fondatrice e titolare della Royal Academy of Make Up, accademia di trucco di Torino, e Antonio Vietri, in arte il Calzolaio D'Oro, hanno deciso di cambiare temporaneamente la loro attività e di produrre mascherine. La scuola è infatti chiusa per le disposizioni di legge legate l'emergenza Coronavirus e l'attività di produzione delle calzature Luxury è ferma. Grossu e Vietri hanno iniziato a produrre mascherine, in collaborazione con Olesea Suharenco, sarta di Torino e le hanno abbellite con il simbolo di un cuore con i colori della nostra bandiera.

"Abbiamo donato oltre mille mascherine. Ancora non ci siamo fermati, ne faremo altre. Le abbiamo donate a famiglie, vigili del fuoco, supermercati, operatori sul campo. Diamo il nostro contributo giornalmente per supportare chi sta facendo grossi sacrifici in prima linea" affermano Vietri e la Grossu.

Stella Grossu, ha voluto anche aiutare le persone che sono restate a casa ideando un Challenge online per professionisti e amatori, in tutta Italia, chiamato Royal Academy Challenge #Iorestoacasa. "Ho voluto portare speranza e un attimo di gioia e spensieratezza per tutti coloro che sono a casa. Un Challenge virtuale gratuito, ma con premi reali, in modo che anche divisi si possa esser uniti e sentire meno la solitudine", spiega.

(ANSA).