Coronavirus: bimbo dona mascherina a sindaco,sconfiggi virus

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 APR - Una mascherina cucita a mano.

E' lo speciale dono di un bambino, Valter, al sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. Ad accompagnarla una breve lettera in cui Valter spiega di aver voluto cucirne una a mano, dopo aver visto la madre farlo, "perché lei sta aiutando tutti i cittadini per sconfiggere il virus senza arrendersi e fermarsi mai".

"Lui crede di aver unito un pezzo di stoffa a degli elastici per proteggermi. In verità mi ha riempito il cuore", dice il sindaco nel ringraziare il bambino. (ANSA).