Coronavirus: Alessandria rende omaggio a vigile urbano morto

(ANSA) - ALESSANDRIA, 04 APR - La polizia municipale di Alessandria ha reso omaggio all'assistente in pensione Umberto Corona, 67 anni, morto in ospedale a Torino e positivo al coronavirus. I vigili in servizio si sono schierati davanti al cimitero per l'arrivo del feretro dal capoluogo piemontese.

