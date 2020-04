Coronavirus: Torino, mille domande buoni spesa in un'ora

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Hanno superato il migliaio a Torino, nella prima ora di attivazione, le domande per i buoni spesa per l'emergenza Coronavirus. Da questa mattina è infatti possibile richiedere il sostegno attraverso i due canali messi a disposizione dalla Città, un call center e una piattaforma telematica.

Il portale, accessibile dal sito del Comune, "è entrato in funzione con solo qualche minuto di ritardo", spiegano da Palazzo Civico. Inizialmente, infatti, il servizio non risultava accessibile, probabilmente per un sovraccarico di accessi.

(ANSA).