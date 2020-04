Coronavirus: Piemonte, solo brevi uscite entro 200mt casa

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza che proroga al 13 aprile le misure di contenimento al coronavirus, in linea col decreto del governo. Restano valide le restrizioni già previste, con alcune novità che stringono ancora il contenimento. Vietata ogni attività sportiva all'aperto, salvo brevi uscite entro 200 metri dalla propria abitazione, viene estesa ai mercati la regola che vi si possa recare una sola persona per famiglia, come per gli altri negozi. Badanti e colf possono lavorare solo in caso di assistenza necessaria. (ANSA).