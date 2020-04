Coronavirus: prosegue Aiace sul sofà, il cinema online

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Prosegue Aiace sul sofà, una delle prime iniziative torinesi di diffusione culturale in streaming dedicate al pubblico costretto a casa dall'emergenza coronavirus. La programmazione online è iniziata lo scorso 10 marzo. L'appello rivolto da Aiace Torino a collaboratori e amici che producono o realizzano film di mettere a disposizione in rete, gratuitamente, alcuni loro lavori - lungo e cortometraggi, documentari o di fiction - ha avuto fin da subito un riscontro molto positivo, rendendo possibile la creazione di un catalogo arricchito ogni giorno da una nuova "uscita" online e arrivato ormai a oltre una ventina di titoli. Altrettanto positiva è stata la risposta del pubblico. I titoli finora proposti, infatti, hanno ottenuto complessivamente oltre 5.500 visualizzazioni, con una media di circa 250 spettatori al giorno.

Tra i titoli di prossima diffusione in streaming, oltre a documentari e cortometraggi (Vita nova di Danilo Monte e Laura D'Amore, Nera di Andrea Deaglio, Benvenuto in San Salvario di Enrico Verra), figura anche un altro lungometraggio di Davide Ferrario. Tra i primi autori ad aderire all'iniziativa, il regista, dopo La luna su Torino, mette a disposizione un secondo suo film di successo, Dopo mezzanotte, che sarà online da domani, venerdì 3 aprile. "In questi tempi malinconici - dice Davide Ferrario - spero che rivedere Dopo mezzanotte possa strappare un momento di sospensione e di incanto. Non per nostalgia, ma per immaginarci una Torino del 'dopo' ancora più magica".

Per guardare i film, è sufficiente cliccare sui link alle videopiattaforme forniti attraverso i canali social e il sito di Aiace Torino (www.aiacetorino.it) e inserire la password indicata. (ANSA).