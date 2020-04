Compagnia di San Paolo, verso il bis di Profumo

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Francesco Profumo verso la conferma alla presidenza della Compagnia di San Paolo. Oggi la sindaca di Torino Chiara Appendino ha comunicato con un lettera inviata al presidente del Consiglio comunale e alla Conferenza dei capigruppo che, per il rinnovo delle nomine del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo, la Città di Torino ha indicato i nomi del professor Francesco Profumo e della professoressa Valeria Cappellato.

"Considerando l'attuale contesto emergenziale, - osserva la sindaca - serve una nomina immediata, per dare testa e guida alla Compagnia di San Paolo, perché è anche insieme alla fondazione di origine bancaria che la Città è chiamata ad affrontare e gestire la grave emergenza economica e sociale e a pensare a una ripartenza da affrontare in uno scenario imprevedibile e mutato, di fronte al quale dovremo farci trovare pronti. Da questo punto di vista, - aggiunge Chiara Appendino - la Compagnia di San Paolo ha già assicurato che non farà mancare il proprio sostegno alla Città, facendo fronte ai propri impegni in qualsiasi condizione e scenario". (ANSA).