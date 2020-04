Torino: parte nuova rassegna Borgo Rossini Stories

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Parte una nuova rassegna, Borgo Rossini Stories, promossa dalla libreria Il Ponte sulla Dora.

L'idea è nata da una chiacchierata tra il libraio Rocco Pinto e il giornalista Paolo Morelli. Da oggi, primo aprile, ogni giorno, il sito web e i canali social della libreria Il Ponte sulla Dora ospiteranno racconti scritti dagli abitanti del quartiere, che condivideranno ricordi, emozioni o aneddoti legati a Borgo Rossini. La rassegna è aperta anche ad abitanti di altre zone che abbiano voglia di condividere una storia legata al quartiere.

"Ci siamo chiesti - spiega il promotore, Rocco Pinto - se non fosse il caso che la libreria ospitasse sul suo sito e sui canali social brevi racconti e testimonianze di questi giorni in Borgo Rossini". "L'idea - aggiunge Morelli, curatore scientifico di Borgo Rossini Stories - è nata da un'iniziativa personale condotta sul mio blog Torino Scritta, sul quale ogni giorno pubblico un racconto ambientato in città. Ho pensato che sarebbe stato necessario fare qualcosa per il mio quartiere coinvolgendo Il Ponte sulla Dora, punto di riferimento per Borgo Rossini".

Il racconto può essere inviato via email all'indirizzo info@ilpontesulladora.it con oggetto "Borgo Rossini Stories".

Non ci sono limiti alla forma, può essere in prima o in terza persona, un dialogo, un semplice ricordo, un aneddoto, anche una poesia, purché al centro ci sia il quartiere. Il testo dovrà essere di lunghezza compresa fra 3.000 e 5.000 battute (spazi inclusi). È possibile anche allegare una foto (ANSA).