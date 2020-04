Gtt vara nuovo organigramma, Pd 'inopportuno'

(ANSA) - TORINO, 01 APR - "Nel pieno dell'emergenza Covid-19 con migliaia di lavoratori in cassa integrazione, fatto peraltro mai avvenuto nella storia ultracentenaria dell'azienda, l'amministratore delegato di Gtt vara un nuovo organigramma dell'azienda di trasporto pubblico e apprendiamo, non senza sconcerto, che un collaboratore in staff dell'assessora ai Trasporti del M5S Maria Lapietra (a questo punto deduciamo ex) viene promosso responsabile apicale dell'area 'Sistemi Informativi e innovazione tecnologica' della società". A sollevare la polemica, in una Commissione consiliare e con un post su Facebook, è il capogruppo del Pd al Comune di Torino, Stefano Lo Russo, che ha chiesto di approfondire la questione in una nuova Commissione.

"Al di là della totale inopportunità sui tempi di queste decisioni - osserva Lo Russo - ci chiediamo e chiederemo all'amministrazione Appendino quali siano stati i criteri seguiti per queste decisioni, se siano stati fatti dei concorsi interni e quali procedure sono state seguite nell'azienda. Che ricordiamo - conclude Lo Russo - è totalmente pubblica e al 100% della Città di Torino. E dei suoi cittadini". (ANSA).