Coronavirus: CoVisions-19, le foto degli studenti di Unito

TORINO, 01 APR - Dall'isolamento può nascere l'arte. È l'idea che sta alla base del progetto fotografici CoVisions-19, realizzato nell'ambito del corso di Storia e teoria della fotografia, tenuto dalla professoressa Roberta Basano al Dams dell'Università di Torino. Agli studenti del corso, costretti a seguire le lezioni da casa in seguito all'emergenza Coronavirus, è stato chiesto di realizzare fotografie che rispondessero a una parola chiave: lsolamento.

L'obiettivo è quello di ragionare sulle possibilità comunicative della fotografia e sul suo linguaggio, stimolando la creatività e superando i limiti fisici della solitudine. Tutte le 203 fotografie, realizzate da 72 studenti, sono state caricate sulla pagina Instagram @covisions_19 e mostrano come un momento di frustrazione possa essere usato per creare arte. Al tema iniziale dell'isolamento ne seguiranno altri nei prossimi giorni, come lontananza, sospensione, tempo e quotidiano.

"Il mio obiettivo non era quello di scoprire giovani talenti - spiega Basano - ma stimolare gli studenti a ragionare sulla potenzialità della fotografia e spingerli a sviluppare una sorta di creatività di sopravvivenza. La loro risposta entusiasta, il loro impegno nella realizzazione del progetto e la loro disponibilità a mettersi in gioco confermano come la creatività possa superare i limiti fisici dell'isolamento".

