Coronavirus accelera in Piemonte, 70 vittime e +500 contagi

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Torna ad accelerare il coronavirus in Piemonte. L'Unità di crisi regionale ha registrato settanta decessi nelle ultime 24 ore, contro i 59 di ieri e i 61 di lunedì. Le vittime dall'inizio dell'emergenza salgono così a 924. Aumentano anche i contagi: sono 9.918 le persone finora risultate positive al Covid-19, contro i 9.418 di ieri, 500 in più. Stabili invece i ricoverati in terapia intensiva; sono 456.

Cresce anche il numero dei pazienti guariti: sono 163, 36 in più rispetto a ieri, mentre quelli in via di guarigione sono 308. (ANSA).