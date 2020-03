Museo del Cinema, parte torneo I film della nostra vita

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Parte il grande torneo I film della nostra vita, rivolto agli appassionati di cinema. L'iniziativa è del mensile Ciak e del Museo Nazionale del Cinema di Torino, con Film Commission Torino Piemonte e con la Media Partnership di Rai Movie e RaiPlay nell'anno di Torino Città del Cinema. Una sorta di Grande Slam delle passioni cinematografiche, in cui ci sarà spazio per i gusti di tutti: commedie, film drammatici, animazione, fantascienza, serie tv, film muti, oltre alla categoria speciale Film ambientati in Piemonte in omaggio alle due realtà che il 20 luglio compiono 20 anni: il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana e Film Commission Torino Piemonte.

L'iniziativa si propone di scoprire le pellicole che ci hanno colpito ed emozionato, ripercorrendo la storia del cinema. Il pubblico potrà scegliere i titoli che più lo hanno appassionato, attraverso un torneo a eliminazione diretta in cui i film si scontreranno tra loro, votati online sul sito www.ciakmagazine.it. La prima fase prende il via il primo aprile, i tornei veri e propri a maggio. (ANSA).