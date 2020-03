Coronavirus: Torino, prosegue l'igienizzazione delle strade

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - E' proseguita anche nel fine settimana la pulizia e igienizzazione delle strade a Torino. Da giorni ormai, ogni notte le autobotti dell'Amiat lavano il suolo e le zanelle, le piccole fosse a lato dei marciapiedi, intervenendo in diversi quartieri secondo un piano di lavoro che permette di igienizzare ogni settimana tutte le strade cittadine.

Tra venerdì e sabato le operazioni hanno interessato le circoscrizioni 1 e 8. In particolare il Quadrilatero romano, la precollina a nord e a sud del Monte dei Cappuccini e l'area tra il Valentino, il fiume Po e corso Massimo D'Azeglio. Passaggi anche a Mirafiori sud, Madonna di Campagna e Vallette.

Interventi ancora in zona San Secondo e Crocetta, nella circoscrizione 4, a Falchera, Pietra Alta e San Salvario, mentre la scorsa notte sono state interessate altre zone della circoscrizione 4 e la 7. (ANSA).