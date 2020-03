Coronavirus, Piemonte vara banca dati in tempo reale

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Una piattaforma digitale con dati aggiornati in tempo reale su tutti i pazienti con Coronavirus presi in carico dalle strutture sanitarie in Piemonte o in quarantena o isolamento, e sulla situazione negli ospedali è da oggi a disposizione delle forze dell'ordine, di tutti i 1181 sindaci della regione, dell'Unità di crisi e degli operatori sanitari.

La piattaforma è stata realizzata dall'assessorato alla Sanità della Regione PIemonte e dal consorzio informatico CSI.

"Siamo i primi in Italia a realizzarla, pur nella difficoltà dell'emergenza - spiega l'assessore Luigi Icardi - e siamo pronti a fornire il format in modo gratuito alle altre Regioni che si trovino nell'emergenza".

Sulla piattaforma gli accreditati potranno consultate i dati di ogni singolo paziente legati al Coronavirus, l'esito dei tamponi eseguiti dai laboratori pubblici e privati, i ricoveri, le dimissioni, il trasferimento in altra struttura per proseguire le cure, lo stato di occupazione dei letti in ospedale. (ANSA).