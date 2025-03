Convegno: AI on the move – L’intelligenza artificiale al servizio dell’automotive e della mobilità

“AI on the move – L’intelligenza artificiale al servizio dell’automotive e della mobilità” è il titolo del terzo appuntamento nell’ambito di “Fabbrica della Realtà - Roadshow”, una serie di convegni che ANSA organizza sul territorio italiano per raccontare come l’intelligenza artificiale stia plasmando e accelerando l’innovazione e la trasformazione digitale in diversi settori industriali.

Il convegno, organizzato dall’agenzia stampa in collaborazione con Unimore e MOST (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile) e sponsorizzato da Deloitte, si terrà mercoledì 12 marzo 2025, dalle ore 16:00 alle 17:30, presso l’UNIMORE Data Center di Modena, in via E. Gorrieri, 31, e si propone come un’occasione unica di approfondimento sulle applicazioni più recenti dell’intelligenza artificiale nel settore automotive e nella mobilità sostenibile.

È possibile seguire l’evento in presenza registrandosi qui https://www.eventbrite.it/e/ai-on-the-move-tickets-1263930563339 (fino ad esaurimento posti), oppure in streaming dalla home di ANSA.it.

Con l’aiuto di scienziati ed esperti provenienti dal mondo dell’università, della ricerca e dell’impresa, discuteremo delle nuove applicazioni dell’IA che non solo stanno ridisegnando il prodotto finale – l’auto – ma anche l’intero ecosistema che riguarda la sua progettazione, produzione e distribuzione, con focus anche sulle applicazioni IA che contribuiscono alla creazione di una mobilità più sostenibile e a basso impatto ambientale. Durante l’incontro, saranno esplorati non solo i cambiamenti in atto, ma anche le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per un’industria in continua evoluzione.

Moderato da Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, e da Massimo Sebastiani, giornalista ANSA, il convegno inaugura l’edizione 2025 del Roadshow a valle del successo registrato con gli incontri di fine 2024 a Napoli ("L'Intelligenza artificiale nell'ecosistema dell'innovazione in Campania") e Roma (“RE-Immagini - L’IA, l’umano e la co-creazione”). Dopo Modena, il ciclo di conferenze proseguirà con altri appuntamenti che approfondiranno l’impatto dell’IA su settori come l’agritech (Trento, 3 aprile 2025), l’aerospace e la robotica. Il format “Fabbrica della Realtà - Roadshow”, è caratterizzato da una narrazione agile, approfondita ma veloce, che unisce elementi tipici dei talk show televisivi all’approfondimento giornalistico, offrendo così un confronto informale ma ricco di contenuti.

A conclusione dell’evento, è previsto un aperitivo di networking.

Di seguito, il programma del convegno:

16:00 Saluti istituzionali

● Paolo Zanca, Assessore Comune di Modena

16:05 “L’ai per le città e per le persone”

● Rita Cucchiara, Professore Ordinario di Ingegneria Informatica, Dip. Ingegneria "Enzo Ferrari" UNIMORE, Direttore del centro Interdipartimentale “Artificial Intelligence Research and Innovation” (AIRI) UNIMORE

16:20 “Dalla teoria alla pratica - L’IA per l’automotive e la mobilità sostenibile”

● Marko Bertogna, Professore Ordinario Dip. Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche UNIMORE

● Gianmarco Montanari, Direttore Generale MOST

16.35 “IA, innovazione e performance”

● Marco Fainello, Chief Technical Officer Danisi Engineering, Executive Director Addfor

16:50 “L’IA nell’impresa: trasformare, innovare, reinventare”

● Stefano De Alessandri, AD ANSA

● Alfredo Garibaldi, AI& Data Leader Deloitte Italia

● Alessandro Flumeri, Advanced Controls Innovation Manager Ferrari

17.10 “Startup, AI e open innovation”

● Francesca Badiali, Senior Ventures Analyst Plug and Play

● Massimiliano Vaccari, Amministratore Delegato Hipert

17.25 Conclusioni

● Stefano De Alessandri, AD ANSA

Conducono l’incontro:

● Alessio Jacona, Responsabile Osservatorio IA ANSA.it

● Massimo Sebastiani, giornalista ANSA

