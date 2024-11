“(Re)Immagini - L’IA, l’umano e la co-creazione” è il titolo del secondo convegno a tema intelligenza artificiale che l’Osservatorio IA di ANSA organizza nel 2024 per il ciclo “Fabbrica della Realtà - Roadshow”, una serie di incontri articolati in più tappe sul territorio italiano, durante le quali racconteremo come l’IA stia plasmando e accelerando l’innovazione e la trasformazione digitale in diversi settori industriali.

Realizzato in collaborazione con AIRF - Associazione Italiana Reporters Fotografi e ANICA - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali e sponsorizzato da Deloitte, l’evento è in programma a Roma (Viale Regina margherita 286) il 20 novembre a partire dalle ore 16, verrà trasmesso in diretta streaming sulla home page di ANSA.it e sarà condotto da Alessio Jacona, curatore dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, insieme con Massimo Sebastiani, giornalista ANSA.

Al centro del dibattito, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa e il suo impatto sull’industria creativa: assieme a reporter, registi, produttori, esperti di IA e addetti ai lavori discuteremo delle opportunità e delle sfide che le nuove tecnologie rappresentano per il mondo della fotografia e dell’audiovisivo.

Molte le domande sul piatto: come cambia il lavoro dei professionisti dell’immagine ora che disponiamo di sistemi di IA come Dall-e, Midjourney, Stable Diffusion, e poi GPT-4o, Gemini, e Sora? E come si stanno integrando questi strumenti con quelli di cui già si disponeva? Per creare cosa, e con quali effetti sul pubblico che fruisce il “prodotto finale” della creatività aumentata dall’IA? E infine: come si evolve il ruolo dell’umano e quali sono i limiti della tecnologia nell’era della co-creazione con l’IA?

Di tutto questo e di altro ancora discuteremo a Roma con Gabriele Micalizzi, uno dei più importanti reporter di guerra degli ultimi anni, tra i fondatori del collettivo Cesura, e autore di scatti di tema umanitario, sociale e artistico; Roberto Navigli, professore di AI alla Sapienza e co-fondatore di Babelscape, oggi a capo del team che sta sviluppando Minerva, il Large Language Model tutto italiano nato nel progetto Future Artificial Intelligence Research (FAIR); Elisabetta Rocca, Head of production per EDI Effetti Digitali Italiani, realtà che nel 2024 ha vinto l'Emmy Award per i vfx (effetti visivi) della serie Netflix 'Ripley' diretta da Steven Zaillian; Marianna Santoni, fotografa e maestra del fotoritocco digitale, esperta di Photoshop di fama mondiale; la regista Giulia Giapponesi, autrice di documentari come “Bella Ciao - Per la libertà”; Alessia Locatelli, chè è direttrice artistica della Biennale della Fotografia Femminile – BFF e co-direttrice dell’Archivio Enrico Cattaneo; Carlo Rodomonti - Head of Strategic & Digital Marketing Rai Cinema e presidente Unione Editori e Creators Digital ANICA; Alessandro Usai, presidente ANICA, Giuseppe Del Rossi, presidente AIRF, Francesco Di Costanzo, presidente PA Social, Fondatore e presidente Fondazione Italia Digitale; Alessandro Ruggeri - Fotoreporter, consigliere AIRF, Gennaro Coppola, amministratore delegato One More Pictures e Mario Imparato, partner Deloitte; Agostino Ghiglia - Componente del Garante per la protezione dei dati personali.

