Parigi 24: Djokovic vince l'oro e corre ad abbracciare la famiglia

Lacrime di gioia e lacrime di delusione: sono i volti della finale olimpica del singolare di tennis a Parigi 2024. Da una parte Novak Djokopvic, che piangendo di gioia e' corso ad abbracciare la sua famiglia in tribuna. "Ho dato cuore e anima per questo oro, il mio primo a 37 anni", le sue parole una volta vinto il match contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo invece ha dovuto interrompere l'intervista per il pianto. "Perdere cosi' fa malissimo", le sue parole