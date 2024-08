Virale video Ceccon che dorme sul prato, Fin 'solo siesta'

Thomas Ceccon steso su un asciugamano che dorme sull'erba del Villaggio olimpico. E' diventato virale il video girato dal canottiere arabo Husein Alireza che a distanza ha pizzicato un atleta azzurro che sembrava essere il campione olimpico dei 100 dorso mentre fa la siesta outdoor. "Non era di notte, solo un pisolino", fa sapere la Federnuoto, confermando che si trattava proprio di Ceccon.

L'azzurro si era lamentato delle condizioni al Villaggio atleti non ottimali, tra cibo ed trasporti complicati. Anche Gregorio Paltrinieri, ieri dopo essersi qualificato per la finale dei 1500 stile libero, aveva detto di aver dormito poco a causa dell'assenza di aria condizionata nelle stanze definendo il villaggio "il peggiore mai vissuto" e che gli "atleti non sono tutelati".



