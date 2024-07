Parigi 2024: eliminata nel fioretto la portabandiera Errigo, 'un errore arbitrale'

Finisce ai quarti il cammino di Arianna Errigo ai Giochi olimpici di Parigi. La fiorettista azzurra, portabandiera dell'Italia, è stata eliminata dall'americana Lauren Scruggs 15-14. "La stoccata era mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport: però forse ho sbagliato io, prima, a farla arrivare fino al 14-14". Trattiene a stento le lacrime la Errigo, dopo un verdetto arbitrale contestato dallo staff italiano. "Essere qui con la mia famiglia - ha aggiunto alla Rai la portabandiera dell'Italia - è una bella esperienza. Ma non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo. Sono portabandiera e ho una famiglia stupenda: sì, sono dispiaciuta ma non posso essere triste. Arrivare qui non è stata una passeggiata di salute. Certo, mi dispiace, ma non sarei un'atleta e una persona migliore con una medaglia d'oro: quindi sono felice", dice la Errigo, madre di due gemelli.

Alice Volpi perde in semifinale e va alla finalina per il bronzo nella prova individuale di fioretto femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, ultima rimasta del terzetto, è stata sconfitta dall'americana Lee Kiefer 15-10. Nella finale per il terzo e quarto posto Volpi affronterà la canadese Eleanor Harvey che nella prima semifinale è stata battuta da un'altra americana, Lauren Scruggs. Quindi la finale per l'oro sarà una sfida tutta a stelle e strisce.

Federico Vismara è stato eliminato ai quarti della spada individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro ai quarti è stato battuto dall'ungherese Tibor Andrasfi, 15-13. Vismara era l'ultimo azzurro rimasto in gara in quest'arma

