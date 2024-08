Parigi: Nadia Battocletti argento a sorpresa nei 10.000 metri di atletica

Medaglie inaspettate e conferma e ancora tanti quarti posti per l'Italia ai Giochi di Parigi: le azzurre Chiara Consonni e Vittoria Guazzini oro nella Madison del ciclismo su pista. E' l'undicesimo per la spedizione. Sofia Raffaeli e' medaglia di bronzo nell'individuale della ginnastica ritmica a Parigi 2024. L'azzurra ha chiuso al terzo posto le quattro rotazioni degli attrezzi leggeri, Oro alla tedesca Darja Varfolomeev

Nadia Battocletti ha chiuso al secondo posto, ed è quindi argento, la gara dei 10.000 metri donne di Parigi 2024. E' la 35/a medaglia dell'Italia. Oro alla keniana Beatrice Chebet.

Bronzo per Andy Diaz nel salto triplo, con 17.64, dietro allo spagnolo Jordan Diaz Fortun (oro) e al portoghese Pedro Pichardo (argento).

L'azzurro Nino Pizzolato ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara degli 89 kg dei Giochi di Parigi 2024. L'oro è andato al bulgaro Karlos May Nasar, l'argento al colombiano Yeison Lopez.

L'Italia, campione in carica della specialità a Tokyo, ha chiuso al quarto posto la staffetta 4 x100 uomini. Oro al Canada, argento al Sudafrica, bronzo alla Gran Bretagna. "Ci sono prove individuali che possono spiccare o meno e la mia è stata più sottotono rispetto a quella dei miei compagni. Questo mi fa star male per loro, ma io ce l'ho messa tutta": lo dice piangendo Filippo Tortu, oro della staffetta 4x100 a Tokyo e anche stasera a Parigi ultimo frazionista: l'azzurro e' partito primo, ma e' stato risucchiato ed e' finito quarto. "Ce l'abbiamo messa tutta, volevamo confermarci e penso fosse alla portata - ha detto ancora Tortu -. In questi anni abbiamo vissuto insieme, lottato e sacrificato tanto per sognare e provare a prendere questa medaglia. C'è tanta amarezza"

La giornata è stata segnata dalla clamorosa protesta dell''Italia della pallanuoto, dopo i due appelli respinti dalla World Aquatics sulle decisioni arbitrali nella partita persa contro l'Ungheria, ai quarti.

Gli azzurri hanno ascoltato l'inno dando le spalle al tavolo della giuria prima della partita contro la Spagna, valida per la classifica dal quinto all'ottavo posto. Subito dopo il via del match, il ct Campagna ha chiesto un time-out per permettere a Francesco Condemi di ricevere l'applauso dei compagni e del pubblico.

L'Italia ha inoltre giocato i primi quattro minuti dell'incontro volutamente con un uomo in meno, sempre per protesta dopo i 4 minuti di espulsione inflitti a Condemi per 'brutalità' contro l'Ungheria. In questo intervallo di tempo, il Settebello non ha praticamente giocato, incassando tre reti, finché non ha ripreso a ranghi completi.

La gara poi ha visto il Settebello sconfitto dalla Spagna per 11-9. Gli azzurri domani, alle ore 19.35, giocheranno la finale per il settimo e l'ottavo posto contro la perdente del match tra Grecia e Australia, in programma alle ore 18.

Gli altri risultati

Questa mattina Domenico Acerenza ha chiuso al quarto posto la gara dei 10 km di nuoto di fondo. Nelle acque della Senna oro all'ungherese Kristof Rasovszky, argento al tedesco Oliver Klemet, bronzo all'altro ungherese David Betlehem. Nono Gregorio Paltrinieri, crollato negli ultimi metri.

E' durata solo un combattimento l'avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024 del lottatore italiano Frank Chamizo. Nel primo combattimento della categoria 74 kg della lotta libera, l'azzurro è stato battuto dall'iraniano Yones Emamichoghaei. La successiva sconfitta della stesso iraniano contro l'americano Kyle Douglas Dake ha impedito a Chamizo (bronzo a Rio 2016) di andare ai ripescaggi

Gli azzurri della staffetta 4x400 uomini si sono qualificati per la finale in programma domani sera, alle ore 21. Decisiva per l'Italia la squalifica per invasione di corsia della Nigeria, che poi si è vista respingere il reclamo. La finale sarà a nove squadre (e non come di consueto a otto) perché vi parteciperà anche il Sudafrica. Eliminate invece le azzurre della staffetta 4x400.

Carlo Tacchini - già argento ai Giochi 2024 con Gabriele Casadei nella C2 500 - ha concluso al quinto posto la finale della C1 1000 della canoa sprint. L'oro è stato vinto dal ceco Martin Fuksa, argento al brasiliano Isaquias Queiroz, bronzo al moldavo Serghei Tarnovschi.

Le Farfalle italiane volano alla finale del concorso generale della ginnastica ritmica dei Giochi olimpici di Parigi 2024 con il secondo punteggio totale. Meglio delle azzurre ha fatto solo la Bulgaria. Al terzo posto l'Ucraina. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno così conquistato la qualificazione per la finale a otto, in programma domani, e sfuggita invece a Brasile e Spagna, due delle candidate a un ruolo da protagoniste.

Riccardo Pianosi ha concluso al quarto posto la medal race del kite. Nelle acque di Marsiglia, al termine della finale a quattro - che ieri era stata rinviata a causa della mancanza di vento - la medaglia d'oro è stata vinta dall'austriaco Valentin Bontus (Austria), argento allo sloveno Toni Vodisek (Slovenia), bronzo a Maximilian Maeder (Singapore).

La tuffatrice Chiara Pellacani ha concluso al quarto posto la gara del trampolino da tre metri. Oro alla cinese Yiwen Chen, argento all'australiana Maddison Keeney, bronzo all'altra cinese Yani Chang. Per Pellacani è il secondo quarto posto ai Giochi parigini dopo quello nel sincro con Elena Bertocchi.

