Parigi 24: Italia oro nella Madison ciclismo su pista donne

L'Italia ha conquistato la medaglia dell'oro nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini.. E' l'undicesimo per la spedizione azzurro a Parigi 2024.

Lacrime di gioia per Chiara Consonni e Vittoria Guazzini per l'oro nel ciclismo su pista, specialità madison, a Parigi 2024 . "Fenomenale davvero - dice Consonni a RaiSport -, nell'ultima parte di gara Vittoria ha colmato anche delle mie carenze. E' stata una madison un po' improvvisata, ma grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e ora abbiamo qualcosa più grande di noi". "Non è vero, lei aveva una gamba dalle Madonna...- dice Guazzini della compagna -, ho detto 'o la va o la spacca'. E abbiamo vinto l'Olimpiade! Stavolta col cuore più che con le gambe. Siamo cresciute insieme, se ce l'avessero detto non ci avremmo creduto".

