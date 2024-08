Skateboard, Sorgente in finale nel Park

L'azzurro Alex Sorgente, 26enne nato in Florida e residente in California ma che gareggia per l'Italia, si è qualificato per la finale del Park, una delle due specialità olimpiche dello Skateboard, di Parigi 2024. Sorgente ha ottenuto il terzo miglior punteggio di questa eliminatoria: hanno fatto meglio di lui soltanto il campione di Tokyo 2020, l'australiano Keegan Palmer, e lo statunitense Tom Schaar.

All'undicesimo posto l'altro italiano Alessandro Mazzara.

Tra gli altri cinque finalisti ci sono un altro australiano, un altro americano e tre brasiliani. La sfida per le medaglie è in programma dalle 17.30.

All'ultimo posto delle qualificazioni il 49enne sudafricano Dallas Oberholzer, 20/o a Tokyo e 22/o oggi, che si definisce "uno che in vita sua non ha mai lavorato: ho sempre fatto lo skateboard". Qualificato per i Giochi perché, ad onta dell'età, è risultato di nuovo il miglior specialista dell'Africa, a Durban ha creato l' 'Indigo Youth Movement' che ha costruito skatepark e rampe con cui spera di contribuire a creare, nel suo sport, un campione sudafricano di colore. "Nel frattempo tengo questi ragazzini lontani dalla droga e dalle gang", ha spiegato.





