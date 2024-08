Parigi: fu accusato di abusi, accredito ritirato al coach di Jacobs

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è stato ritirato l'accredito a Rana Reider, l'allenatore di Marcell Jacobs e del velocista canadese Andree De Grasse, che in passato era stato accusato di abusi sessuali. Reider, americano, era stato accreditato dal Comitato olimpico canadese come allenatore personale, dunque non nello staff del Team Canada.

Ma ora, come richiesto da World Athletics (la Federazione mondiale dell'atletica), probabilmente dietro sollecitazione del Cio, è stato lo stesso Comitato canadese a ritirargli l'accredito. Reider non potrà quindi più accedere negli impianti dove si svolgono gli allenamenti. Una situazione che non dovrebbe avere effetti sulle Olimpiadi di Jacobs, che dopo aver chiuso al quinto posto la finale dei 100 è ora in lizza per la staffetta 4x100, problemi muscolari permettendo.

A Rana Reider era stato ritirato l'accredito, da parte di 'World Athletics' anche in occasione degli ultimi due Mondiali di atletica, a Eugene e a Budapest, sempre per lo stesso motivo. Ovvero il suo coinvolgimento in una vicenda di molestie sessuali condotta dal Center for SafeSport, un organo indipendente che si occupa delle denunce sulla cattiva condotta di allenatori e atleti coinvolti in sport olimpici. Fra le accuse a carico del coach quella di aver avuto nel 2014 una relazione dai contorni poco chiari. Reider ha sempre negato tutti i presunti illeciti e il suo avvocato ha sostenuto che su di lui ci sono accuse "non verificate" e "non provate".

