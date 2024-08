Parigi: oro a Lyles, Jacobs è quinto nella finale dei 100 metri

L'americano Noah Lyles è il nuovo campione olimpico dei 100. Ha vinto la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, in 9''79, al fotofinish con il giamaicano Kishane Thomson. Bronzo per l'altro americano, Fred Kerley, in 9''81. Quinto tempo per Marcell Jacobs, in 9''85.



Ha chiuso con onore al quinto posto a Parigi 2024, il campione olimpico dei 100 di Tokyo Jacobs. Ha dato tutto, al punto che subito dopo l'arrivo gli è stata fasciata la gamba per un probabile infortunio muscolare.





