Parigi, il presidente algerino a Imane Khelif: 'Hai onorato le donne'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Parigi: Imane Khelif vince ai punti, è medaglia: 'Combatto per la dignità di ogni donna' - News Olimpiadi 2024 - Ansa.it

La pugile algerina iperandrogina va in semifinale ed è almeno bronzo: 'Combatto per la dignità di ogni donna'. L'Iba premierà Carini come se avesse vinto l'oro. Netto no della federazione pugilistica italiana. Bach: 'Khelif è una donna. Basta odio' (ANSA)