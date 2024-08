A causa "della forte pioggia delle ultime due notti, particolarmente intensa a Parigi, e del conseguente previsto peggioramento della qualità dell'acqua" della Senna, oggi gli organizzatori delle Olimpiadi 2024 hanno deciso di annullare l'allenamento di triathlon per la prova di staffetta mista, in programma per lunedì 5 agosto. Si svolgeranno quindi solo gli allenamenti della corsa e del ciclismo, le altre due discipline del triathlon.

