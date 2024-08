Parigi 24: Djokovic batte Musetti in due set e vola in finale - FOTO

Djokovic batte Musetti in due set e vola in finale. I parziali: 6-4 6-2 per il serbo che per l'oro affronterà lo spagnolo Alcaraz

Nella sua semifinale, Carlos Alcaraz, n. 3 del mondo, ha battuto il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-1 6-1 in un'ora e 15' di gioco.

Novak Djokovic è arrivato in semifinale al torneo olimpico eliminando ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-3 7-6,

"In questo momento sento di poter battere chiunque - le parole di Musetti dopo la vittoria ai quarti contro Zverev. -, sono fiducioso anche per il resto della stagione, il percorso che sto facendo mi induce a dirlo. Speriamo davvero di poter riscrivere la storia, anche se in parte lo abbiamo già fatto, ma arrivati a questo punto non voglio e non posso accontentarmi".

