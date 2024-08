Parigi 24: Djokovic Musetti 1-1 LIVE e FOTO nel primo set

Lorenzo Musetti - Nole Djokovic 1-1 nel primo set LIVE e FOTO in campo al Roland Garros per la seconda semifinale del torneo dell'individuale maschile di tennis dei Giochi olimpici di Parigi 2024

Il vincente sfiderà in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, n. 3 del mondo, che ha battuto il canadese Félix Auger-Aliassime per 6-1 6-1 in un'ora e 15' di gioco.

Novak Djokovic arriva in semifinale al torneo olimpico avendo eliminato ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas in due set con il punteggio di 6-3 7-6,

"In questo momento sento di poter battere chiunque - le parole di Musetti dopo la vittoria ai quarti contro Zverev. -, sono fiducioso anche per il resto della stagione, il percorso che sto facendo mi induce a dirlo. Speriamo davvero di poter riscrivere la storia, anche se in parte lo abbiamo già fatto, ma arrivati a questo punto non voglio e non posso accontentarmi".

