Parigi 24: Massimo Stano quarto nella 20 km di marcia, Palmisano si ritira

Massimo Stano è quarto nella 20 km di marcia a Parigi 2024. L'azzurro, oro olimpico a Tokyo sulla stessa distanza, non ha confermato il risultato di tre anni fa arrivando a 3'' dall'ecuadoriano Brian Daniel Pintado, oro, e a 1'' dal bronzo dello spagnolo Alvaro Martin.

"Oggi mi sono concentrato molto con me stesso, avevo parlato col mio psicologo, ho dato il massimo ma non è stato sufficiente. Ci ho provato, mi dispiace per chi si è svegliato presto". Così Massimo Stano subito dopo aver chiuso al quarto posto la 20 km di Marcia alle Olimpiadi di Parigi. "C'è rammarico, ci ho provato fino all'ultimo, sono andato a scavare fino all'ultimo - ha detto l'atleta pugliese ai microfoni della Rai - E' chiaro che una medaglia è sempre bella ma sono contento perché essere qui con 55 giorni di preparazione non era scontato, Quindi è una mezza vittoria e voglio ringraziare tutti i medici e lo staff e chi mi ha aiutato. La mia famiglia è qui e vado a godermi i figli. Voglio anche ringraziare il mio amico Michele Antonelli. Ora vediamo se la federazione mi farà gareggiare nella staffetta, sono pronto. Per la medaglia dovrò aspettare Los Angeles. La caviglia? Più volte si è girata, c'è qualcosa da vedere e da sistemare, forse ho un cedimento, una muscolatura mancante".

"Se fossi stato al top avrei vinto". Massimo Stano non nasconde la delusione per il quarto posto nella marcia 20km a Parigi. "Quello di oggi è un risultato che mi lascia un po' di amaro in bocca, ma dall'altra parte sono felice - ha proseguito -. Per me essere qui è una vittoria perché ci arrivo con 55 giorni di preparazione e non mi aspettavo qualcosa del genere nonostante ci credessi al podio. Porto a casa rammarico e felicità". Poi ha concluso: "Se in 55 giorni ho fatto questo allora posso arrivare a Los Angeles. Ora devo capire cosa non va perché durante la gara mi hanno ceduto entrambe le caviglie".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA