Alice Bellandi vince l'oro nel judo e Parigi e corre a baciare la sua compagna, Jasmine. 'Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria - ha detto l'azzurra - É amore , chi bacereste voi dopo risultati cosi' importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport e' amore, l'amicizia e' amore, i partner sono amore...'. Poi ha concluso: 'É un oro pieno di amore'.

