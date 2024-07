Dal canottaggio un altro argento azzurro 

Nella quinta mattinata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024, per l'Italia, è arrivato un argento dal canottaggio con il 4 di coppia

. Il bilancio azzurro è quindi salito a quota 12 medaglie: tre ori, cinque argenti e quattro bronzi. Allo stadio nautico di Vaires-sur-Marne, l'equipaggio italiano - formato da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili - ha chiuso la finale olimpica con il tempo di 5'44''40, battuto solo dall'Olanda (5'42''00) e davanti, in un finale da ricordare, alla Polonia, bronzo con 5'44''59.

Video Parigi 2024: gli azzurri in gara oggi

In piscina, continua l'ottimo momento di Thomas Ceccon. Dopo l'oro nei 100 dorso, il nuotatore italiano stamani ha ottenuto la qualificazione per la semifinale nella doppia distanza dei 200 dorso. E, dopo le polemiche e le preoccupazione degli atleti, oggi si è nuotato anche nella Senna, per la frazione del triathlon di entrambe le prove, quella maschile e quella femminile.

Tra gli uomini vittoria del britannico Adam Yee, il favorito della vigilia, che si è imposto superando nel tratto finale della fase di corsa (dieci chilometri) il suo grande rivale, il neozelandese Hayden Wilde. Bronzo alla Francia con Leo Bergere. L'azzurro Gianluca Pozzatti si è piazzato al 14/o posto, 30/o Alessio Crociani.

Tra le donne oro alla Francia con Cassandre Beaugrand, che si è imposta davanti alla svizzera Julie Derron e alla britannica Beth Potter. Sedicesimo e 22/o posto per le azzurre Alice Betto e Bianca Seregni.

Nel torneo del singolare maschile del badminton, è finita l'avventura olimpica di Giovanni Toti. L'azzurro è stato sconfitto dal numero 1 del mondo, il cinese Shi Yu Qi, in due set (21-9, 21-10) nell'ultima e decisiva partita del girone di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Per Toti, comunque, il bilancio dell'Olimpiade parigino è positivo grazie al primo storico, successo di un italiano nella specialità del volano, conquistato contro l'atleta di Suriname Soren Opti.

Nel judo subito fuori i due italiani impegnati oggi: Christian Parlati (-90 kg) e Kim Polling nella categoria femminile -70 kg.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA