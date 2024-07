Seconda vittoria Italvolley, Egitto sconfitto 3-0

Come da pronostico, nella seconda giornata del girone B del torneo olimpico di Parigi 2024, la nazionale italiana di pallavolo maschile ha facilmente sconfitto l'Egitto 3-0 (25-15, 25-16, 25-20) in poco più di un'ora di gioco.

Per la formazione allenata da Ferdinando De Giorgi è stata la seconda vittoria alle Olimpiadi, dopo quella per 3-1 contro il Brasile. Nell'ultimo turno del girone, gli azzurri, con la qualificazione ai quarti già in tasca, sabato 3 agosto, alle ore 17, affronteranno la Polonia per chiudere al primo posto.







