Gaffe su Pilato, social contro Di Francisca. No comment della Fin

"C'è o ci fa?". Lo ha detto ieri sera l'ex schermidrice Elisa Di Francisca durante una trasmissione della Rai riferendosi alle parole della nuotatrice Benedetta Pilato, che si era definita "troppo contenta" per il quarto posto centrato nella gara dei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi 2024, a un solo centesimo dal bronzo.

La gaffe della Di Francisca ha creato molte polemiche sui social, con la quasi totalità dei commenti in difesa della 19enne ranista. Interpellate dall'ANSA, Federnuoto e RaiSport non hanno al momento voluto commentare la vicenda. Nessun commento per ora neanche dalla Di Francisca

"Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così!! A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande!".

Federica Pellegrini interviene così nella polemica scatenata per i commenti di Elisa Di Francisca in tv nei confronti dell'azzurra, quarta e sorridente dopo la gara dei 100 rana ai Giochi di Parigi. "Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo - scrive l'ex nuotatrice, che in questi giorni è nella capitale francese con il marito Matteo Giunta e la piccola Matilde -. Le medaglie piacciono a tutti, ma... (e questo l'ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio!! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 annil! Lasciamola sognare ciò che vuole".







Riproduzione riservata © Copyright ANSA